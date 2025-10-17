Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"

Serata di Women’s Champions League, quella di ieri, non fortunata per la Juventus Women, per la quale sono stati fatali i minuti di recupero: quando il cronometro segnava infatti il 96', Schuller ha regalato la vittoria al Bayern Monaco, non senza polemiche da parte della formazione bianconera, che ha lamentato una non regolarità nella rete.

A ogni modo, come si legge sui canali ufficiali del club, c'è fiducia per il futuro, e a confermarlo è stata l'attaccante Cristiana Girelli: "Credo che dobbiamo essere orgogliose di quanto abbiamo fatto vedere questa sera, ovviamente siamo tristi per aver subito un gol così pesante all’ultimo minuto. Non so neanche se la palla sia entrata, è fondamentale avere una tecnologia appropriata che supporti il nostro lavoro. Venire a giocare qui non è semplice, il Bayern Monaco è una squadra davvero forte: abbiamo combattuto fino alla fine, ma dopo questo risultato dobbiamo abbassare la testa, lavorare e ripartire".

Per completezza di informazione, questo il riepilogo del turno europeo: