Pescara-Carrarese, i convocati di Vivarini: out anche Sgarbi, Capellini ce la fa

“Gli infortuni? Stamattina si sono fermati Sgarbi e Giannini. Pellacani ha il ginocchio gonfio, poi farà gli esami. Letizia e Okwonkwo? Entrambi stanno bene". Così il tecnico del Pescara Vincenzo Vivarini ha parlato in conferenza stampa della situazione dell’infermeria.

Fra quelli citati Giannini risulta comunque in lista, a differenza di Sgarbi e Pellacani, con la difesa che perde anche Brosco per squalifica. A centrocampo out Olzer, mentre ritorna Caligara, mentre davanti è ancora assente Tsadjout. Questo l’elenco completo:

Portieri: Desplanches, Saio

Difensori: Capellini, Letizia, Corazza, La Barba, Giannini, Corbo, Gravillon

Centrocampisti: Caligara, Brandes, Squizzato, Meazzi, Dagasso, Valzania, Graziani, Oliveri

Attaccanti: Di Nardo, Merola, Cangiano, Okwonkwo, Sgarbi, Vinciguerra