TMW Atalanta, De Roon alla festa sui 118 anni: "A Dublino punto più alto della storia del club"

Durante la festa dei 118 anni dell'Atalanta, in cui verrà presentata anche una statua dedicata alla vittoria dell'Europa League del 2024, ha parlato anche il capitano del club Marten De Roon. Queste le parole raccolte da TuttoMercatoWeb:

"L'affetto della gente di Bergamo e dei tifosi dell'Atalanta è qualcosa di straordinario. Ci siete sempre e in tanti e questa è la serata giusta per festeggiare il punto più alto nella storia del club. Il trofeo che abbiamo vinto a Dublino è stato qualcosa di meraviglioso. Con noi quando ci siete voi è come se ci fosse un altro uomo in campo".