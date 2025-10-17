Serie B, uno-due micidiale dell’Entella. Sampdoria sotto 2-0 all’intervallo
La Virtus Entella va al riposo sul doppio vantaggio nell’inedito derby ligure contro la Sampdoria. Tutto si decide dopo la mezz’ora di gioco con i padroni di casa che sbloccano la sfida grazie a un ex genoano come Debenedetti che sugli sviluppi di un calcio d’angolo di testa gira alle spalle di un immobile Ghidotti. Pochi minuti dopo un intervento del portiere blucerchiato su Di Mario viene punita dal calci odi rigore: dagli undici metri Franzoni segna nonostante Ghidotti riesca a toccare la palla senza però respingerla del tutto.
SERIE B, 8ª GIORNATA
Venerdì 17 ottobre
Virtus Entella-Sampdoria 2-0
33’ Debenedetti, 39’ rig. Franzoni
Sabato 18 ottobre
Ore 15:00 - Frosinone-Monza
Ore 15:00 - Mantova-Sudtirol
Ore 15:00 - Pescara-Carrarese
Ore 15:00 - Reggiana-Bari
Ore 17:15 - Juve Stabia-Avellino
Ore 19:30 - Spezia-Cesena
Domenica 19 ottobre
Ore 15:00 - Palermo-Modena
Ore 17:15 - Empoli-Venezia
Ore 19:30 - Catanzaro-Padova