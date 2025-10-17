Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, Estupinan e Nkunku in dubbio. Gasperini ringrazia l'Atalanta, le top news delle 22

TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Alessio Del Lungo
Oggi alle 22:00
Alessio Del Lungo

Sono giornate complicate per il Milan. Secondo le ultime raccolte da Milanello, Estupinan è in forte dubbio a causa della distorsione alla caviglia subita in nazionale. In casa rossonera c'era poi grande attesa anche su Christopher Nkunku che ieri e l'altro ieri non si è allenato a causa di un pestone all'alluce: l'attaccante francese, tornato al gol con la maglia della Francia durante questa sosta, ha svolto oggi terapie e un lavoro personalizzato. Dunque è in dubbio anche la sua presenza contro i viola. Alexis Saelemaekers invece ha svolto tutta la seduta in gruppo.

Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha parlato così in occasione della festa dei 118 anni della Dea: "Per noi atalantini questa è una serata fantastica. Devo dire che, visto che il nostro slogan è 'la maglia sudata sempre', devo fare i complimenti a chi ha organizzato e a chi ha custodito le maglie che hanno permesso una mostra straordinaria (quella che c'è stata nel pomeriggio in cui erano presernti oltre 600 magliette storiche, ndr). Forza Atalanta".

Spazio pure per le dichiarazioni di Antonio Percassi, il presidente: "È pazzesco, ma la forza dell'Atalanta è proprio questa: la sua tifoseria straordinaria. Di questo abbiamo bisogno, perché i campionati sono lunghi e difficili e noi dobbiamo avere con noi una tifoseria fantastica".

A sorpresa è arrivato pure un videomessaggio di Gian Piero Gasperini, ora alla Roma: "Il mio augurio è che l'Atalanta possa ancora vincere e che possa avere una soddisfazione tale da regalare alla propria gente. Da parte mia c'è riconoscenza per tutti: dal presidente, ai tifosi e a tutti i quanti giocatori che hanno partecipato. Mi avete regalato una vita felice e la mia riconoscenza è veramente grande. è vero che qualcuno mi rimprovera di non aver salutato, ma mi ero anche accorto che qualche parola poteva essere frutto di interpretazioni sbagliate e polemiche. ho preferito che fosse il tempo, le azioni e i comportamenti a dire quanto l'affetto tra di noi rimarrà sempre indelebile. grazie a tutti quanti per quello che mi avete regalato, a presto".

Gleison Bremer ha pubblicato pochi minuti fa sul proprio profilo Instagram una storia nella quale si allena in palestra dopo l'operazione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Il difensore della Juventus ha commentato così la situazione che sta vivendo, dimostrando come sempre grande forza di volontà: "Un passo avanti". Il focus del difensore è già sul rientro in campo.

Lloyd Kelly, difensore della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Small Podcast, format che i bianconeri hanno trasmesso sui propri social: "Non me la aspettavo la chiamata della Vecchia Signora perché in quel momento, anche se non giocavo molto al Newcastle, ero comunque uno dei senatori del gruppo e mi sentivo importante. Come è nata la trattativa? Il mio agente mi ha chiamato e mi ha semplicemente chiesto: ‘Ti piacerebbe trasferirti alla Juventus?’ Ho impiegato dieci secondi per capire cosa intendesse e poi ho risposto di sì. Andiamo. Anche se la porta fosse stata solo socchiusa, avrei detto: ‘Spingiamo per aprirla’. Per fortuna è successo davvero".

Prima del match tra Torino e Napoli, Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di DAZN: "Sono felice di affrontare dei compagni e un passato che mi fa sentire bene: ho pianto tanto durante il viaggio da Napoli a Torino, ora mi sento in sintonia con il mondo granata e il concetto di dare tutto. È proprio vero il detto 'a Napoli piangi due volte', ho tanti amici lì e ogni tanto faccio delle videochiamate con loro perché mi manca sentire l'accento napoletano, l'altro giorno ho chiamato i magazzinieri del Napoli per chiedere che caffè utilizzavano lì, per averlo anche qui a Torino".

La Roma ha diramato l'elenco dei convocati per la partita di domani contro l'Inter. Confermata l'assenza di Angelino, c'è invece Leon Bailey. Di seguito l'elenco completo:
Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
