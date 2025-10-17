Dybala titolare con l'Inter? Gasperini: "Le soluzioni le conoscete... Ha fatto due belle settimane"

Nel corso della conferenza stampa in vista della sfida contro l'Inter, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato anche delle condizioni di Paulo Dybala e dalla sua possibile titolarità contro i nerazzurri:

Dopo l'infortunio Dybala è rimasto a Roma per ritrovare la condizione. Contro l'Inter può partire dal primo minuto?

"Quello che sarà domani lo vedremo, le nostre soluzioni sono conosciute e non ci discosteremo da quelle. Con Dybala abbiamo fatto due buone settimane, a lui sono servite molto così come a Pellegrini e a tutti gli altri. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto in questi giorni, quelli rimasti qua sappiamo esattamente come stanno a differenza di quelli andati via con la Nazionale. L'incognita di ricominciare dopo la sosta è così per tutti".

Come sta la squadra e soprattutto i giocatori rientrati dalle partite con le proprie Nazionali?

"La squadra, come tutte le volte quando c'è la sosta, è divisa in due tronconi, quelli che hanno giocato con le nazionali hanno fatto il primo allenamento ieri, qualcuno è arrivato un giorno prima e Ndicka farà il primo allenamento oggi, però questo è normale quando ci sono le soste, per tutti gli altri che sono rimasti qui abbiamo fatto un buona settimana".