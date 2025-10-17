La Triestina ha un altro motivo per sorridere: i tifosi torneranno allo stadio

Dopo la svolta societaria con l'arrivo di House of Doge al comando della società, i cambi dirigenziali con gli addii di Stella e Menta - quest'ultimo soprattutto inviso alla piazza -, il rasserenarsi della situazione finanziaria, con stipendi e contributi pagati in anticipo, e il ricorso per ottenere uno sconto di cinque punti, in casa Triestina c'è un altro motivo per sorridere.

Con un comunicato i gruppi organizzati e il Centro Coordinamento Clubs hanno annunciato che porranno fine alla contestazione e rientreranno al Nereo Rocco: "I gruppi organizzati della Curva e dell’Associazione Nazionale Triestina Club, dopo una riunione, hanno deciso che domani, in occasione della partita Triestina-Pergolettese, rientreranno allo stadio, con sostegno e vigili sulla gestione societaria".

Ricordiamo che in questi giorni il presidente Tom Zelenovic, e una delegazione della proprietà, ha incontrato il sindaco Roberto Dipiazza. Tra loro anche alcuni esponenti croati, la cui posizione all’interno del club non è ancora chiara. Durante il colloquio si è parlato di un piano di rientro dei debiti con il Comune e del possibile coinvolgimento dell’area del Porto Vecchio. Ieri il numero uno alabardato ha inoltre incontrato il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, per affrontare tre temi cruciali: la ripresa del progetto del centro sportivo di Montedoro, i rapporti con le istituzioni e il rilancio del dialogo con la tifoseria. In particolare, la questione Montedoro – finora bloccata – potrebbe sbloccarsi grazie alla rinnovata collaborazione e ai fondi regionali già stanziati.