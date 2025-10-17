Palermo, dopo Bani si ferma anche Gyasi: lesione muscolare alla gamba destra
Dopo il difensore Mattia Bani il tecnico del Palermo Pippo Inzaghi dovrà fare a meno anche del duttile attaccante Emanuel Gyasi che nel corso dell'allenamento ha riportato un problema muscolare come si legge nella nota pubblicata dal club rosanero sui propri canali ufficiali:
"Emanuel Gyasi, in seguito ad un risentimento muscolare accusato in allenamento, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione all’arto inferiore destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo".
Per l'italo-ghanese lo stop dovrebbe essere di circa un mese, visto che le prime indiscrezioni parlano di una lesione di primo grado, con il rientro che dovrebbe dunque arrivare dopo l'ultima pausa per gli impegni delle nazionali a metà novembre. Il classe '94 dunque salterebbe le gare contro Modena, Catanzaro, Monza, Pescara e Juve Stabia e rientrerebbe per quella contro la Virtus Entella del 22 novembre al pari di Bani.