Il doppio ex Castaldo su Juve Stabia-Avellino: "Gara equilibrata, saranno decisivi gli episodi"

“Mi aspetto una gara molto equilibrata, che potrebbe essere decisa da un episodio. Magari un calcio piazzato”. L’ex attaccante Gigi Castaldo parla così del derby campano fra Avellino e Juve Stabia di cui è doppio ex (116 presenze e 38 gol con le Vespe, 206 con 70 reti con i Lupi) nel corso di un’intervista rilasciata a TuttoB.com: Castellammare si accende in base ai risultati della squadra, mentre Avellino è una piazza da Serie A in ogni categoria”.

Spazio poi ai suoi ricordi: “Conservo bei ricordi di entrambe le realtà. A Castellammare ero praticamente agli inizi nel calcio professionistico e quello fu un trampolino di lancio; ad Avellino ho invece raggiunto l’apice della mia carriera, per un calciatore vestire la maglia di un club così blasonato è il massimo. Perlomeno per me è stato così”.

Infine Castaldo analizza il momento delle due formazioni e le loro ambizioni: “L’Avellino deve puntare in alto perché ci sono tutti i presupposti, dalla squadra alla società passando per il pubblico, per farlo. Sono stati effettuati investimenti importanti, quindi non mi meraviglia affatto questa classifica. - conclude l’ex centravanti – La Juve Stabia credo possa ambire e a un campionato di medio-alta classifica. Ovviamente non hanno fatto investimenti come ad Avellino, però ricordiamoci che già l’anno scorso hanno disputato un campionato super”.