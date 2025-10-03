Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C

Serie C TUTTO mercato WEB: notizie di calcio e calciomercato

Immagine news primo piano canale serie cCitrigno si sfila: "Io e Guarascio parliamo linguaggi diversi. Non acquisterò il Cosenza"
18:49Rimini, nuovo rinforzo per la difesa: ha firmato l'esperto centrale Bassoli
13:04Lucchesi sui problemi della C: "Chi non è in grado di finire la stagione non deve essere iscritto"
12:34La Sambenedettese blinda Konate: l'esterno mancino firma fino al 2028
11:34Guidonia, il dg Lucchesi: "Portiamo avanti sia il progetto sportivo che quello strutturale"
08:49Lerda: "In C l’Ascoli mi sta piacendo più di tutte. Il Brescia ora deve accelerare"
08:19Virtus Verona, Francesco Toffanin: "Abbiamo molta fame, il primo obiettivo è la salvezza"
Ieri
19:34Mese di fuoco per il Rimini, l'avvocato Scalco: "Occhio alla scadenza del 16 ottobre"
19:04Virtus Verona, Toffanin bomber in difesa: "Merito di mister Fresco, mi ha spostato dietro"
14:59Trento, accordo fino a giugno con l'attaccante classe 2005 Clarence Corallo
14:34Serpini sul Girone B: ‘Arezzo e Ascoli favorite, ma occhio a Ravenna e Ternana"
13:49Pillon: "La Triestina deve fare un miracolo per salvarsi. Ma è partita bene"
11:34Alcione Milano, ecco i nuovi soci. Partner strategici per il nuovo stadio e il centro sportivo
08:19Tesser: "Triestina con valori morali forti, sul campo sta rispondendo alla grande"
mercoledì 1 ottobre
19:49Gorgone: "Inter U23 costruita con intelligenza. Il girone fa la differenza"
12:19Greco: "Noi come Picerno, nel nostro piccolo, vorremmo essere un modello da imitare"
12:04Lecco, c'è il rinnovo del direttore sportivo Minadeo: "Voglio portare avanti il progetto"
08:19Fontana: "Arezzo, attenzione alla pressione dei favori. Ascoli? Nuovo entusiasmo"
07:10La Top 11 del Girone C di Serie C: Quirini-Pierozzi, in vetta è sfida tra campane
07:05La Top 11 del Girone B di Serie C: Sinani fa doppietta in zona Cesarini
06:55La Top 11 del Girone A di Serie C: Toffanin frena la rincorsa dell'Union Brescia
martedì 30 settembre
22:04Ascoli con la miglior difesa in Europa, Petrone: "La fase difensiva parte dagli attaccanti"
Calendario partite Immagine box laterale di Calendario partite Serie C 2017/18: cambiano data e orario di cinque gare della 13^ giornata
Ufficialità Immagine box laterale di Ufficialità Picerno, avanti con Graziani: il centrocampista firma il rinnovo
Calciomercato Immagine box laterale di Calciomercato Padova, fumata grigia con Villa: il terzino si guarda intorno
Altre news Immagine box laterale di Altre news Samb, Palladini: "Prenderemo giocatori che abbiano voglia e ambizione"
