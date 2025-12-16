Union Brescia, Boci: "Sentivamo di avere la gara in mano e che prima o poi l’avremmo sbloccata"

Dopo la vittoria contro la Dolomiti Bellunesi, l'esterno dell'Union Brescia Brayan Boci ha commentato ai microfoni di Teletutto: "Con le Dolomiti Bellunesi abbiamo fatto la partita che avevamo preparato e con il giusto atteggiamento. Sentivamo di avere la gara in mano e che prima o poi l’avremmo sbloccata. Certo, solo al 92’, ma forse così è stato ancora più bello: il gruppo è unito e l'abbraccio al gol di Cazzadori lo testimonia".

SERIE C - 18ª GIORNATA

GIRONE A

Lumezzane-Lecco 1-1

13' Caccavo (Lu), 45'+1 Furrer (Le)

Alcione Milano-Virtus Verona 0-1

71' Pagliuca

Renate-Trento 1-1

10' Rossi (R), 17' Capone (T)

Inter U23-Giana Erminio 0-1

45'+1 Lamesta

Cittadella-Novara 2-2

10' e 33' Alberti (N), 58' Redolfi (C), 60' Falcinelli (C)

Dolomiti Bellunesi-Union Brescia 0-1

90'+2 Cazzadori

Pergolettese-Vicenza 0-1

76' Pellizzari

Ospitaletto Franciacorta-Pro Vercelli 2-0

12' Guarneri, 83' Messaggi

Triestina-AlbinoLeffe 5-2 14' rig. e 84' Ionita (T), 19' De Paoli (A), 29' e 54' Gündüz (T), 75' Sali (A), 82' D'Urso (T)

Arzignano-Pro Patria 2-1

27' Mattioli (A), 52' rig. Mastroianni (PP), 86' Nanni (A)

Classifica - Vicenza 46, Lecco 34, Union Brescia 33, Cittadella 29, Inter U23 27, Alcione Milano 27, Giana Erminio 26, Pro Vercelli 24, Trento 24, Renate 22, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 21, Lumezzane 21, Ospitaletto 19, AlbinoLeffe 18, Virtus Verona 17, Arzignano Valchiampo 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Juventus Next Gen-Pianese 0-0

Campobasso-Perugia 1-0

24' Bifulco

Gubbio-Torres 0-0

Forlì-Carpi 4-2

12' Macrì (F), 20' Figoli (C), 27' Manetti (F), 64' Menarini (F), 67' Farinelli (F), 83' Forte (C)

Pontedera-Sambenedettese 1-1

45' Vitali (P), 56' Battista (S)

Ternana-Bra 2-0

45' Ferrante, 90'+3 Orellana

Guidonia Montecelio-Ascoli 0-0

Arezzo-Pineto 3-3

15’ rig e 35’ Bruzzaniti (P), 19’ De Col (A), 24’ Guccione (A), 45’+2’ Cianci (A), 45’+7’ Schirone (P)

Vis Pesaro-Ravenna 1-0

39’ Paganini (P)

Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 39, Ascoli 33, Guidonia Montecelio 26, Carpi 25, Pineto 25, Forlì 24, Vis Pesaro 24,Ternana 22, Campobasso 22, Pianese 22, Juventus Next Gen 20, Gubbio 19, Sambenedettese 18, Livorno 18, Bra 14, Pontedera 13, Perugia 12, Torres 10

*una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Cavese-Siracusa 1-1

45'+5 Parigini (S), 51' Orlando (C)

Picerno-Salernitana 1-2

41' Pugliese (P), 68' Ferrari (S), 90'+7 Longobardi (S)

Trapani-Cosenza 1-1

20' Beretta (C), 43' Canotto (T)

Atalanta U23-Sorrento 1-2

28' Cuccurullo (S), 61' Ghislandi (A), 62' D'Ursi (S)

Potenza-Catania 1-1

12' Forte (C), 13' Bruschi (P)

Benevento-Giugliano 4-0

9' e 23' Simonetti, 53' Tumminello, 79' Manconi

Casertana-Latina 3-1

12’ Parigi (L), 45’+11 Bentivegna (C), 89’ Heinz, 90’+6’ HGalletta (C)

Team Altamura-Audace Cerignola 1-1

11' D'Orazio (AC), 45+2' Doumbia (TA)

Crotone-Casarano 2-0

28’ Murano, 45’+6’ Zunno

Foggia-Monopoli 2-1

12’ D’Amico (F), 56’ Fall (M), 64’ Winkelmann (F)

Classifica - Catania 38, Benevento 38, Salernitana 35, Cosenza 33, Casertana 32, Crotone 27, Potenza 25, Casarano 25, Monopoli 24, Audace Cerignola 24, Trapani 23, Atalanta U23 22, Sorrento 20, Team Altamura 20, Cavese 18, Foggia 18, Giugliano 15, Siracusa 15, Latina 15, Picerno 13

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva