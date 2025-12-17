Ternana, altri guai in arrivo dopo la penalizzazione: a rischio il mercato di gennaio

Situazione intricata per la Ternana, alle prese con una disputa con il sindaco Stefano Bandecchi e con un mercato che rischia di rimanere fermo al palo. Il Messaggero fa il punto della situazione: "Ieri era una data di scadenze e soldi. La Ternana doveva versare stipendi e contributi ai tesserati. Lo ha fatto. Doveva restituire i due milioni di euro che il sindaco Stefano Bandecchi chiedeva indietro, da dare alla Ternana Women che li aveva anticipati in estate come quota di partecipazione per la costruzione dello stadio quando ancora c'erano i fratelli D'Alessandro, utilizzati per iscrizioni e versamenti nei termini fissati dalla federazione. Non lo ha fatto".

Ancora più delicata la questione mercato: "Come se non bastasse, ecco la grana legata alla richiesta presentata dall'amministratrice unica Tiziana Pucci alla Camera di commercio per aprire la pratica di composizione negoziata di crisi d'impresa. In sede, ora, si teme come conseguenza più imminente l'impossibilità di fare mercato in entrata a gennaio".