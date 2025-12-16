Ufficiale Pontedera, il ritorno di Caponi. Il presidente Milozzi: "E' una bandiera granata"

Con un comunicato pubblicato sui canali social della società, il presidente del Pontedera Simone Milozzi ha annunciato il ritorno di Andrea Caponi: "Andrea Caponi non è soltanto un calciatore: è una bandiera granata e un protagonista sportivo della città di Pontedera. La sua storia personale e professionale si intreccia da anni con quella del nostro club, incarnandone i valori, la dedizione e l'attaccamento alla maglia. In questo senso il ritorno di Andrea rappresenta un cerchio che si chiude, una storia che torna alle sue origini. Per lui è l’occasione di concludere la carriera lì dove tutto ha avuto senso: nella sua città, indossando ancora una volta i colori granata che gli hanno regalato emozioni indimenticabili e che lui stesso ha saputo onorare, dando tanto al Pontedera e alla sua gente.

Andrea conosce bene il valore e la responsabilità di questo ritorno. Al di là delle presenze in campo, il suo ruolo sarà fondamentale: accompagnare la crescita dei più giovani, trasmettere nello spogliatoio il senso di appartenenza alla maglia e alla città, incarnare quei valori che hanno sempre contraddistinto il Pontedera. Lottare fino all’ultimo minuto, onorando la maglia, senza mai tirarsi indietro.

È un dono che facciamo a noi stessi e a tutta la città, offrendo ad Andrea la possibilità di vestire ancora una volta la maglia granata della sua Pontedera. Un ritorno che racconta di radici profonde, appartenenza autentica e amore sincero per questi colori".