Pres. Potenza: "Semifinale di Coppa Italia di C risultato storico. Vogliamo arrivare in fondo"

Il presidente del Potenza Donato Macchia è intervenuto ai microfoni di Nuova TV per commentare il pareggio contro il Catania: "È stata una prestazione eroica dei ragazzi, rimasti in dieci uomini contro la prima in classifica - riporta TuttoPotenza -. Bisogna solo dire grazie a loro e al mister: hanno messo in campo cuore, sofferenza e passione.

Non più tardi di un mese fa parlavamo di ricostruzione del progetto tecnico e devo dire che abbiamo fatto benissimo a trattenere mister Pietro De Giorgio. La Coppa Italia? La semifinale è un risultato storico, mai in passato il Potenza era arrivato a questo punto.

Ci crediamo e vogliamo vincerla. Il mister mi ha dedicato la qualificazione perché sa quanto tengo a questa competizione. Speriamo di arrivare fino in fondo per poter accedere alla fase nazionale dei playoff".