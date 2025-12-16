Serie C, il Giudice Sportivo: due giocatori fermati per 2 giornate. In 18 fermi per una

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno, ha fermato due giocatori per due turni: si tratta di Riccardo Melgrati dell’Inter U23 “perché, a seguito di un fallo subito, reagiva colpendo su un fianco il calciatore avversario, senza conseguenze”, e Nicolò Bruschi del Potenza “per grave fallo di gioco nei confronti di un avversario in quanto lo colpiva con i tacchetti esposti sulla fronte, rendendo necessario l'intervento dei sanitari; il calciatore proseguiva regolarmente la gara”.

Fermati per un turno invece 1 8calciatori: Mattia Maffei (Trento), Enrico Alfonso (Virtus Verona), Andrea Gemignani (Picerno), Valerio Conti (Gubbio), Rodrigo De Ciancio (Latina), Omar Khailoti e Filippo Lorenzini (Novara), Lorenzo Cordaro e Alessandro Lambrughi (Pergolettese), Mirko Chelli (Sambenedettese), Tobia Mogentale (Team Altamura), Matteo Di Gennaro (Catania), Alessio Luciani (Cavese), Mattia Alborghetti (Giana Erminio), Simone Tascone (Guidonia Montecelio), Gregorio Tanco (Lecco), Mattia Pretato (Pontedera) e Matteo Rossetti (Ravenna).

Due gli allenatori fermati per una giornata: si tratta di Cristian Bucchi dell’Arezzo “perché, al termine della gara, si avvicinava con fare aggressivo all'allenatore della squadra avversaria cercando il contatto fisico e proferendo frasi irriguardose nei suoi confronti; contatto evitato solo grazie all'intervento di alcuni dirigenti”, e Ivan Tisci del Pineto “perché, al termine della gara, si avvicinava con fare aggressivo all'allenatore della squadra avversaria cercando il contatto fisico e proferendo frasi irriguardose nei suoi confronti; contatto evitato solo grazie all'intervento di alcuni dirigenti”.