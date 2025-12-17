Trapani, Antonini annuncia: "Un milione di euro per ottemperare alle scadenze federali"

Il presidente del Trapani Valerio Antonini ha pubblicato noto sui canali social un comunicato in cui annuncia di aver pagato stipendi ed emolumenti relativi al club siciliano; "Come avevo già preannunciato nei giorni scorsi - ha esordito - grazie all’ennesimo sforzo personale da oltre 1 milione di euro, le società Trapani Calcio e Trapani Shark hanno ottemperato alle scadenze federali di oggi come previsto, su ogni punto con maniacale attenzione anche dettata dal grande lavoro di Valeriano D'orta, Dario Gentile, Luigi Volume e Francesco Filippazzo, e i nostri consulenti tra cui mi preme ringraziare l'eccellente Salvatore Castiglione, preziosissimo.

Ma non è finita qua - ha proseguito il numero della formazione siciliana -, Confidiamo ora nel positivo esito dei ricorsi pendenti, cruciali per stabilire il futuro prossimo delle due società e se veramente potremo mantenerci cosi competitivi come ho sempre voluto.

Domani poi uscirà un comunicato ufficiale preparato dai nostri legali sui temi sensibili del mancato tesseramento di Alex Latini e del giovane Patti, secondo noi assolutamente ingiusto, premeditato e gravemente pregiudizievole per il futuro della Trapani Shark - ha concluso Antonini -. Speriamo che si capisca la gravità di taluni scelte che stanno mortificando il nostro lavoro quotidiano e gli investimenti ingenti sostenuti".