Focus TMW La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, Messaggi alle dirette concorrenti

E’ andata in archivio la 18^ giornata nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Lumezzane-Lecco 1-1

Alcione Milano-Virtus Verona 0-1

Renate-Trento 1-1

Inter U23-Giana Erminio 0-1

Cittadella-Novara 2-2

Dolomiti Bellunesi-Union Brescia 0-1

Pergolettese-Vicenza 0-1

Ospitaletto-Pro Vercelli 2-0

Triestina-AlbinoLeffe

Arzignano-Pro Patria 2-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-4-2:

Sibi (Virtus Verona): fondamentale successo in chiave salvezza per una squadra che aveva abituato a ben altri tipi di performance. Molto bravo il portiere ospite che, con un intervento eccellente su Ciappellano, crea i presupposti per il colpaccio in campo esterno.

Sandon (Vicenza): si parla spesso della bravura dei centrocampisti e della forza degli attaccanti, ma in questo primo posto incontrastato bisognerebbe riconoscere maggiori meriti alla retroguardia. Ottima prova del centrale biancorosso, bravo anche ad avviare l' azione del gol decisivo.

Sorensen (Brescia): finalmente una gara senza subire reti per una squadra non certo in grado di reggere il ritmo del Vicenza, ma che poteva fare di più in questa prima metà di stagione. A lui la palma di migliore in campo, gli attaccanti delle Dolomiti Bellunesi gli fanno il solletico.

Ferri (Giana Erminio): colpaccio contro l Inter23, una vittoria favorita dalla superiorità numerica, ma soprattutto dalla capacità di scendere in campo senza accontentarsi del pareggio. Lamesta segna il gol decisivo, ma premiamo lui per aver giganteggiato a centro area.

Kritta (Lecco): ancora una volta tra i migliori della sua squadra, facile prevedere che a gennaio sarà oggetto del desiderio per diversi club anche di categoria superiore. Corre senza sosta e sforna assist a ripetizione per i compagni.

Messaggi (Ospitaletto): uomo cardine di una squadra che, come rimarcato in diverse occasioni, ha voglia di lottare su tutti i palloni e contro ogni avversario per difendere la categoria. Un suo gol consente di chiudere la pratica Pro Vercelli.

Basso (Novara): ancora una volta al posto giusto al momento giusto, un calciatore ormai essenziale nello scacchiere tattico biancazzurro. Gol a parte ha il merito di rendere imprevedibile ogni azione offensiva. A testa alta, senza mai buttare palla. Un valore aggiunto.

Pellizzari (Vicenza): estremamente profonda la rosa guidata da Gallo, anche stavolta i subentrati hanno dato un grosso contributo alla causa. Suo il gol della vittoria, altro passo in avanti per infrangere ogni record e conquistare la promozione in B in largo anticipo.

Gunduz (Triestina): reparto offensivo falcidiato dalle assenze, Tesser chiede ai centrocampisti di sopperire con inserimenti costanti e un fraseggio di qualità. Considerando che Crnjgoi ha determinato tre reti su cinque, che Ionita ha fatto benissimo e che lui ha segnato due gol possiamo dire che tutti abbiano rispettato le consegne. Una super prestazione.

Caccavo (Lumezzane): vero che la difesa del Lecco si fa sorprendere banalmente, ma ha avuto il merito di crederci su un pallone apparentemente innocuo. Conclusione vincente e gol da attaccante di razza.

Falcinelli (Cittadella): davvero anomala la sua involuzione in termini realizzativi negli ultimi anni, visto che potenzialmente continua a essere un calciatore con doti di categoria superiore. Segna il suo primo gol con la maglia del Cittadella evitando la sconfitta casalinga, un sinistro sotto la traversa dopo una bella finta di corpo che ha spiazzato la retroguardia del Novara.

Daniele Di Donato (Arzignano): finalmente la squadra ha trovato quella costanza che tanto era mancata in precedenza. I tre punti conquistati nello scontro diretto con la Pro Patria sono manna dal cielo che consente di respirare e di scalare posizioni in una classifica che inizia a farsi interessante.