La Virtus Verona punta a Faraoni, Rossi si dimette dal Foggia: giornata movimentata in C

Un giornata da poco conclusa, quella di mercoledì 5 novembre, che ha regalato interessanti rumors di mercato in Serie C, a cominciare da quello che vuole la Virtus Verona interessata all'ex Hellas Marco Davide Faraoni, con il quale ci sarebbe intanto stato un primo contatto: non una trattativa vera e propria, quindi, ma la volontà di provare a imbastirla. Il 34enne sarebbe il giusto profilo per dare muscoli, esperienza e personalità a una squadra che cerca un salto di qualità per uscire definitivamente dalla zona medio-bassa della classifica

Scendendo invece al Girone C, sembra sia giunta al capolinea l'avventura di mister Delio Rossi al Foggia: il tecnico, congiuntamente al suo staff, avrebbe già rassegnato le dimissioni, accettate dal presidente Nicola Canonico con il quale il tecnico starebbe già discutendo della risoluzione del contratto in essere. Alla base della scelta, incomprensioni ormai insanabili tra l'allenatore e il numero uno dei Satanelli. L'annuncio dell'addio era atteso per ieri, ma il club non ha dato comunicazione.

Nessuna comunicazione da parte della Torres per il nuovo trainer, dopo l'esonero di mister Michele Pazienza. La squadra è al momento affidata a Marco Sanna, che potrebbe a questo punto anche sedere in panchina nell'ostica sfida del weekend contro il Ravenna.