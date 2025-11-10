Esclusiva TMW Arezzo, Chiosa: "L'obiettivo è chiaro nella nostra mente. Bello competere per i primi posti"

Marco Chiosa, capitano dell'Arezzo è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio:

"L'obiettivo è chiaro, vogliamo vincere il campionato ma non dobbiamo esporci prima del dovuto. I campionati si vincono a marzo/aprile, dobbiamo continuare a rimanere in alto e continuare a fare il nostro gioco, poi a fine anno tireremo le somme".

Tu hai già vinto in passato, l'Arezzo quest'anno vi ha chiesto di vincere. Quanto è stimolante per un calciatore?ù

"Molto stimolante, competere per i primi posti è sempre bello. Sappiamo quale è il nostro obiettivo, è chiaro nella nostra mente. L'obiettivo personale è quello di fare il maggior numero di partite nel miglior modo possibile e di aiutare i tanti giovani che abbiamo in squadra".