Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno

Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'annoTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 09:30Serie C
Luca Bargellini

Altro giro, altra corsa, altro esonero in Serie C: altro cambio in panchina. Concluso il girone di andata, e trascorse quindi 19 giornate, il Novara ha optato per il ribaltone in panchina, esonerando mister Andrea Zanchetta; non ancora nominato il successore, che dovrà però essere reso noto presumibilmente a stretto giro di posta.

Questo il punto della situazione:

GIRONE A
Albinoleffe: Giovanni LOPEZ (confermato)
Alcione: Giovanni CUSATIS (confermato)
Arzignano Valchiampo: Giuseppe BIANCHINI (confermato) -> esonerato il 04/11 -> dal 04/11 Daniele DI DONATO
Cittadella: Manuel IORI (nuovo)
Dolomiti Bellunesi: Nicola ZANINI (confermato) -> esonerato il 06/10 -> dal 7/10 Andrea BONATTI
Giana Erminio: Vinicio ESPINAL (nuovo)
Inter U23: Stefano VECCHI (nuovo)
Lecco: Federico VALENTE (confermato)
Lumezzane: Massimo PACI (confermato) -> esonerato il 16/09 -> dal 16/09 Emanuele TROISE
Novara: Andrea ZANCHETTA (nuovo) -> esonerato il 23/12
Ospitaletto: Andrea QUARESMINI (confermato)
Pergolettese: Giacomo CURIONI (confermato) -> esonerato il 22/11 -> dal 24/11 Mario TACCHINARDI
Pro Patria: Leandro GRECO (nuovo) -> esonerato il 9/12 -> dall'11/12 Francesco BOLZONI
Pro Vercelli: Michele SANTONI (nuovo)
Renate: Luciano FOSCHI (confermato)
Trento: Luca TABBIANI (confermato)
Triestina: Geppino Marino (nuovo) -> esonerato il 24/10 -> dal 24/10 Attilio TESSER
Union Brescia: Aimo DIANA (confermato) -> esonerato l'8/12 - dall'11/12 Eugenio CORINI
Vicenza: Fabio GALLO (nuovo)
Virtus Verona: Gigi FRESCO (confermato)

GIRONE B
Arezzo: Cristian BUCCHI (confermato)
Ascoli: Francesco TOMEI (nuovo)
Bra: Fabio NISTICO' (confermato)
Campobasso: Luciano ZAURI (nuovo)
Carpi: Stefano CASSANI (nuovo)
Forlì: Alessandro MIRAMARI (confermato)
Gubbio: DOMENICO DI CARLO (nuovo)
Guidonia Montecelio: Ciro GINESTRA (confermato)
Juventus Next Gen: Massimo BRAMBILLA (confermato)
Livorno: Alessandro FORMISANO (nuovo) -> esonerato l'11/11 -> dal 12/11 Roberto VENTURATO
Perugia: Vincenzo CANGELOSI (confermato) -> esonerato il 21/09 -> dal 21/09 Piero BRAGLIA -> dimessosi il 22/09 -> dal 22/09 Giovanni TEDESCO
Pianese: Alessandro BIRINDELLI (nuovo)
Pineto: Ivan TISCI (confermato)
Pontedera: Leonardo MENICHINI (confermato) -> esonerato il 02/12 -> dal 03/12 Simone BANCHIERI
Ravenna: Marco MARCHIONNI (confermato)
Sambenedettese: Ottavio PALLADINI (confermato) -> esonerato il 28/11 - dal 01/12 Filippo D'ALESIO
Ternana: Fabio LIVERANI (confermato)
Torres: Michele PAZIENZA (nuovo) -> esonerato il 02/11 -> dal 02/11 Marco SANNA (ad interim) -> dal 10/11 Alfonso GRECO
Vis Pesaro: Roberto STELLONE (confermato)

GIRONE C
Atalanta U23: Salvatore BOCCHETTI (nuovo)
Audace Cerignola: Vincenzo MAIURI (nuovo)
Benevento: Gaetano AUTERI (confermato) -> esonerato l'11/11 -> dall'11/11 Antonio FLORO FLORES
Casarano: Vito DI BARI (confermato)
Casertana: Federico COPPITTELLI (nuovo)
Catania: Domenico TOSCANO (confermato)
Cavese: Fabio PROSPERI (nuovo)
Cosenza: Antonio BUSCÈ (nuovo)
Crotone: Emilio LONGO (confermato)
Foggia: Delio ROSSI (nuovo) -> risoluzione consensuale il 06/11 -> dal 07/11 Enrico BARILARI
Giugliano: Gianluca COLAVITTO (nuovo) -> risoluzione consensuale il 04/09 -> dal 04/09 Mirko CUDINI -> esonerato il 16/10 - dal 24/10 Ezio CAPUANO
Latina: Alessandro BRUNO (confermato) -> esonerato il 1/12 -> dal 02/12 Gennaro VOLPE
Monopoli: Alberto COLOMBO (confermato)
Picerno: Claudio DE LUCA (nuovo) -> esonerato il 12/10 -> dal 13/10 Valerio BERTOTTO
Potenza: Pietro DE GIORGIO (confermato)
Salernitana: Giuseppe RAFFAELE (nuovo)
Siracusa: Marco TURATI (confermato)
Sorrento: Mirko CONTE (nuovo) -> esonerato il 18/11 -> dal 19/11 - Cristian SERPINI
Team Altamura: Devis MANGIA (nuovo)
Trapani: Salvatore ARONICA (confermato)

Articoli correlati
Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone... Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone A
Serie C, i 30 "Iron Man" del girone d'andata: 19 gare senza mai riposare Serie C, i 30 "Iron Man" del girone d'andata: 19 gare senza mai riposare
Vicenza, Ravenna e Catania, primo step raggiunto. Sono i tre club campioni di inverno... Vicenza, Ravenna e Catania, primo step raggiunto. Sono i tre club campioni di inverno in C
Altre notizie Serie C
Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone... Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone A
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno
Carpi, il futuro del "Cabassi" al centro del dibattito: dialogo aperto con il Comune... Carpi, il futuro del "Cabassi" al centro del dibattito: dialogo aperto con il Comune
Ravenna, Okaka: "Un gol promozione di tacco? Andrebbe bene anche un rigore" Ravenna, Okaka: "Un gol promozione di tacco? Andrebbe bene anche un rigore"
Campobasso, Figliomeni: "Qualcuno chiederà di andare a giocare di più e dovremo sostituirlo"... Campobasso, Figliomeni: "Qualcuno chiederà di andare a giocare di più e dovremo sostituirlo"
Lecco, nome nuovo per la mediana: piace Giacomo Fedel del Mantova Lecco, nome nuovo per la mediana: piace Giacomo Fedel del Mantova
Serie C, i 30 "Iron Man" del girone d'andata: 19 gare senza mai riposare Serie C, i 30 "Iron Man" del girone d'andata: 19 gare senza mai riposare
Union Brescia, la strategia per il mercato di gennaio: due attaccanti e rinforzi... Union Brescia, la strategia per il mercato di gennaio: due attaccanti e rinforzi in tutti i reparti
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus: tutti i dettagli e i retroscena sui piani del dirigente
Le più lette
1 Wilfried Singo, preso dal Monaco a 10 milioni. E rivenduto per il triplo al Galatasaray
2 Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus: tutti i dettagli e i retroscena sui piani del dirigente
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 dicembre
4 Fullkrug a costo zero è l'anticamera per Vlahovic? A giugno gli lascerà il posto
5 Il Milan riaggancia il telefono alle big di Premier: Bartesaghi non lascia i rossoneri
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, De Laurentiis: "Chi gestisce il calcio è troppo legato alla poltrona. Si gioca troppo"
Immagine top news n.1 Juventus e Milan lavorano allo scambio: per Gatti può tornare in bianconero De Winter
Immagine top news n.2 Futuro e aneddoti, Rabiot a 360° sul Milan: "Scudetto? Non ho tatuaggi, ma potrei farne uno..."
Immagine top news n.3 Milan, primo allenamento per Fullkrug: mattinata di test atletici per il tedesco
Immagine top news n.4 Fiorentina a caccia di esterni d'attacco a gennaio: la prima idea porta a Boga
Immagine top news n.5 Inter su Palestra: l'Atalanta può 'risarcire' il Cagliari con Brescianini e Maldini
Immagine top news n.6 Il Bologna prende un difensore e ne cede un altro. Accelerata su Leysen, esce Casale
Immagine top news n.7 De Laurentiis vuole blindare Conte, gli proporrà il rinnovo fino al 2029. L'allenatore valuterà
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.2 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
Immagine news podcast n.3 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
Immagine news podcast n.4 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Roma vuole rivoluzione l'attacco: Zirkzee, Raspadori e Beto per Gasperini
Immagine news Serie A n.2 Un centrale in più e l'esterno a destra: cosa serve al Parma nel mercato di gennaio
Immagine news Serie A n.3 I compagni chiedono una cosa a Maignan, la società la chiede a Pulisic. Il Milan così sui rinnovi
Immagine news Serie A n.4 Roma, occasione Disasi dal Chelsea: i Blues devono prima liberare uno slot per il prestito
Immagine news Serie A n.5 La quarta volta tra Nicola e Luperto? Cosa serve alla Cremonese nel mercato di gennaio
Immagine news Serie A n.6 Lazio, occhi in Ligue 1: Tsitaishvili occasione a parametro zero
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: sei esoneri nella prima parte di stagione. L'ultimo a Mantova
Immagine news Serie B n.2 Bigica sul momento del Bari: “Maglia pesante, ma sono convinto che si tireranno fuori”
Immagine news Serie B n.3 Spezia, futuro in bilico per Candela: possibile addio già a gennaio
Immagine news Serie B n.4 Pescara, caccia al nuovo centravanti: pista Stuckler, frenata su Corona
Immagine news Serie B n.5 Padova, Mirabelli: "Papu qui per qualcosa d'importante. Mercato? Pronti a cogliere occasioni"
Immagine news Serie B n.6 Boxing Day di Serie B, Modena-Monza è il match of the week. La nota
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone A
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno
Immagine news Serie C n.3 Carpi, il futuro del "Cabassi" al centro del dibattito: dialogo aperto con il Comune
Immagine news Serie C n.4 Ravenna, Okaka: "Un gol promozione di tacco? Andrebbe bene anche un rigore"
Immagine news Serie C n.5 Campobasso, Figliomeni: "Qualcuno chiederà di andare a giocare di più e dovremo sostituirlo"
Immagine news Serie C n.6 Lecco, nome nuovo per la mediana: piace Giacomo Fedel del Mantova
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.4 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?