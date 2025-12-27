Pres. Ravenna: "Un 2025 ricco di emozioni. Mercato? Non vogliamo rovinare gli equilibri"

Il testa a testa con l'Arezzo continua. Il Ravenna per il momento è capolista nel girone A di Serie C con i toscani che inseguono ad una lunghezza di distanza. Un inizio di stagione importante per la squadra del presidente Ignazio Cipriani che spera nel salto di categoria ma mantenendo comunque i piedi di piombo:

"Ci lasciamo alle spalle il 2025 ricco di emozioni - ha sottolineato al Corriere dello Sport il numero uno - siamo riusciti a trasformare l'entusiasmo in energia positiva. Abbiamo costruito un gruppo fantastico in campo e fuori, siamo molto contenti dei risultati ottenuti fin qui. Ci troviamo in una posizione che ci fa sognare, però con equilibrio. Ho sempre creduto nel gruppo di lavoro, dobbiamo capire come fare di più per crescere sotto ogni aspetto".

Gennaio fa sempre rima con calciomercato. E il numero uno giallorosso ha fatto il punto della situazione in vista dell'inizio della sessione invernale di trattative. Un mercato che i romagnoli affronteranno con oculatezza senza andare ad intaccare gli equilibri creati in questo inizio di stagione: "Siamo molto contenti dei giocatori che abbiamo, per il valore tecnico e umano. Non vogliamo rovinare gli equilibri. Se ci muoveremo, sarà fatto con grande attenzione e solo in modo funzionale al progetto".