Lecce, il 2025 si chiude con un ko. Il futuro fra campo e mercato

Si è chiuso con un pesante ko il 2025 del Lecce, capitolato per 0-3 al "Via del Mare" contro il Como.

La sconfitta

Un brusco stop per la squadra allenata da Eusebio Di Francesco, che non è riuscita a chiudere in bellezza l'anno solare davanti ai suoi tifosi e ha rimediato una brutta sconfitta. Non è andata giù la decisione arbitrale sull'iniziale vantaggio di Paz di non ravvisare fallo per la sbracciata del trequartista argentino su Ramadani. Il Lecce ha provato a reagire soprattutto nella ripresa, ma dopo aver incassato il raddoppio è praticamente sparito dal campo.

Poca cattiveria

Lo ha detto Di Francesco e lo ha ribadito Ramadani al termine dell'incontro: manca la cattiveria negli ultimi metri per andare a concretizzare la mole di gioco offensiva creata. Anche contro il Como, nei momenti di maggior pressione in avanti, ai giallorossi è mancato lo spunto vincente per provare a riacciuffare il match. Una difficoltà che si è ripetuta spesso nel corso di questa prima metà di stagione e alla quale i salentini devono necessariamente provare a porre rimedio.

Fronte mercato

Va detto che non è un periodo semplice per il Lecce, che deve fronteggiare le assenze di titolari per la coppa d'Africa (Gaspar, Coulibaly e Banda) e per infortunio (Berisha). Siebert e Maleh, rilanciati dal primo minuto contro il Como, non hanno sfigurato, dimostrando di poter essere risorse importanti da qui in avanti. Ma sarà centrale anche il calciomercato, perché i giallorossi a gennaio si muoveranno per ingaggiare innesti in grado di portare migliorie in tutti i reparti. Elementi pronti, che possano dare da subito il loro contributo alla causa.