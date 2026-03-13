Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ascoli, Patti: "Il rischio è vivere di quanto fatto. Dobbiamo avere la stessa fame"

Ascoli, Patti: "Il rischio è vivere di quanto fatto. Dobbiamo avere la stessa fame"TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 19:04Serie C
Luca Bargellini

Secondi in classifica, a sole quattro lunghezze dall'Arezzo capolista. L'Ascoli vive uno dei momenti più esaltanti della sua stagione e il direttore sportivo Matteo Patti ne ha parlato a tutto campo ai microfoni di TuttoC.com.

Il tema centrale è la filosofia di costruzione della rosa, basata fin dall'estate su una precisa scelta identitaria: "La nostra idea è stata chiara fin dall'inizio: creare un patrimonio per l'Ascoli. Avere una rosa con un'età media bassa permette di costruire valore nel tempo. Abbiamo gettato le basi per un futuro importante del club, poi vedremo se i risultati arriveranno già quest'anno o più avanti".

Una scommessa che sta pagando, anche se non è mancata qualche difficoltà iniziale: "All'inizio non è stato semplice perché la rosa si è completata solo negli ultimi giorni di mercato. C'è stato bisogno di tempo per conoscersi e trovare i giusti equilibri. Il nostro percorso di crescita è ancora in corso."
Fondamentale, in questo percorso, la scelta di puntare su Tomei in panchina: "Anche quando i risultati non arrivavano si vedeva una proposta chiara, un'identità. Questo tipo di filosofia rispecchia molto anche il mio modo di vedere il calcio".

Tra i protagonisti della stagione spicca D'Uffizi, già in doppia cifra: "Simone sta facendo un percorso di crescita molto importante. Quest'anno ha fatto uno step significativo, ma la vera difficoltà sarà mantenere questi livelli nel tempo. Se vuole diventare un giocatore di alto profilo deve continuare a lavorare per restare su questi standard".

Ora però i bianconeri sono attesi da due crocevia fondamentali, contro Gubbio prima e Arezzo poi: "Il Gubbio viene da risultati importanti, ha vinto due derby e sarà una gara difficile. Dovremo affrontarla con grande attenzione. Poi penseremo alla sfida con l'Arezzo".

Il rischio più grande, però, è quello della testa. E Patti lo sa bene: "Il rischio è quello di vivere di quanto fatto finora. Abbiamo vissuto una settimana splendida, ma non possiamo adagiarci. Dobbiamo continuare a lavorare con la stessa mentalità e la stessa fame, come se nulla fosse successo."

Un avvertimento chiaro, lanciato da chi ha costruito questo Ascoli mattone dopo mattone. E che adesso vuole raccoglierne i frutti fino in fondo.

Articoli correlati
Ascoli, Patti avvisa tutti: "L'euforia può costare cara. Preserviamo questa favola"... Ascoli, Patti avvisa tutti: "L'euforia può costare cara. Preserviamo questa favola"
Ascoli, Patti: "Calciomercato per rendere più semplice il futuro. Un passo alla volta"... Ascoli, Patti: "Calciomercato per rendere più semplice il futuro. Un passo alla volta"
Ascoli, Patti: "Galuppini era il nostro unico obiettivo. Ma pronti a intervenire... Ascoli, Patti: "Galuppini era il nostro unico obiettivo. Ma pronti a intervenire per migliorarci"
Altre notizie Serie C
Machin: "Ero senza squadra, la Vis Pesaro era il posto giusto. Monza da Champions"... Machin: "Ero senza squadra, la Vis Pesaro era il posto giusto. Monza da Champions"
Kirwan: "Al Potenza ho trovato una mentalità vincente. Ma prima viene l'uomo" Kirwan: "Al Potenza ho trovato una mentalità vincente. Ma prima viene l'uomo"
Tunjov: "Vorrei tornare in Serie A o B. Prima però voglio salvare la Pro Patria" Tunjov: "Vorrei tornare in Serie A o B. Prima però voglio salvare la Pro Patria"
Ascoli, Patti: "Il rischio è vivere di quanto fatto. Dobbiamo avere la stessa fame"... Ascoli, Patti: "Il rischio è vivere di quanto fatto. Dobbiamo avere la stessa fame"
Danilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno... TMW RadioDanilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno alla tecnica"
Vis Pesaro, tesserato fino a giugno l'attaccante Manuel Pisano UfficialeVis Pesaro, tesserato fino a giugno l'attaccante Manuel Pisano
Situazione critica a Siracusa: i tifosi fanno colletta per pagare la trasferta a... Situazione critica a Siracusa: i tifosi fanno colletta per pagare la trasferta a Latina
Vicenza cresce l'attesa per la possibile promozione: capienza aumentata al Menti Vicenza cresce l'attesa per la possibile promozione: capienza aumentata al Menti
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Spalletti e il rinnovo: cosa c'è dietro la scelta di un contratto a breve termine. Andrà bene sia a lui che alla Juventus. Inter-Atalanta vale più di tre punti: Chivu non può riaprire un campionato già chiuso. Ma la Dea ha l'orgoglio ferito
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 Dalla Spagna: dietro il rinnovo di Vlahovic con la Juve c'è pure il no del Barcellona
3 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
4 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
5 Spalletti e il rinnovo: cosa c'è dietro la scelta di un contratto a breve termine. Andrà bene sia a lui che alla Juventus. Inter-Atalanta vale più di tre punti: Chivu non può riaprire un campionato già chiuso. Ma la Dea ha l'orgoglio ferito
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Da Bastoni a De Ketelaere, Raspadori ed Ederson, le ultime su Inter-Atalanta
Immagine top news n.2 Juventus, Vlahovic non è ancora pronto: non sarà a disposizione per la trasferta di Udine
Immagine top news n.3 Napoli, Manna: "Nessuna offerta per McTominay anche perché è felice di restare"
Immagine top news n.4 Gasp spera nel rinnovo di Celik ma dalla Roma tutto tace. C'è Spalletti alla finestra...
Immagine top news n.5 Inter, tre pilastri ancora in dubbio: Lautaro punta Firenze, per Dumfries autonomia ridotta
Immagine top news n.6 Vlahovic pronto a dire sì alla Juventus: il club si muove per il rinnovo all'attaccante serbo
Immagine top news n.7 Atalanta, c'è il rischio asta per Ederson: dopo l'Atletico Madrid ecco il Manchester United
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine news podcast n.2 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
Immagine news podcast n.3 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.4 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Danilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno alla tecnica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Scudetto, chi rischia di più tra Inter e Milan nel weekend? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Como-Roma decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Esordio con la Fiorentina per Braschi, Fattori: "Alla sua età avevo già 40 presenze in Serie A"
Immagine news Serie A n.2 Parma, Cherubini: "Salvezza ancora difficile, Cremaschi importante per il futuro"
Immagine news Serie A n.3 Parma, Sorensen: "Grande fiducia, bisogna credere di poter vincere ogni partita"
Immagine news Serie A n.4 Torino, D'Aversa: "Il passato non si cancella, qui per scrivere una pagina importante"
Immagine news Serie A n.5 Parma, Cherubini: "Nessun motivo di mercato sul rientro di Suzuki. Ha deciso Cuesta"
Immagine news Serie A n.6 Torino, Coco: "Non ci sono alibi, quando indossi questa maglia devi dare tutto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Monza-Palermo al debutto di Caserta a Empoli, i convocati per la 30ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Acampora al Pescara, l'agente: "Foggia lo voleva già in estate. Sul rinnovo..."
Immagine news Serie B n.3 Da Modena-Spezia fino a Monza-Palermo, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Modesto: "Le statistiche non le guardo. Belle o Brutte. Dobbiamo fare punti"
Immagine news Serie B n.5 Monza-Palermo, botta e risposta tra Bianco e Inzaghi sul mercato di gennaio
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Inzaghi: “Monza pronto per la Serie A. Grande partita, ma non decisiva”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Machin: "Ero senza squadra, la Vis Pesaro era il posto giusto. Monza da Champions"
Immagine news Serie C n.2 Kirwan: "Al Potenza ho trovato una mentalità vincente. Ma prima viene l'uomo"
Immagine news Serie C n.3 Tunjov: "Vorrei tornare in Serie A o B. Prima però voglio salvare la Pro Patria"
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Patti: "Il rischio è vivere di quanto fatto. Dobbiamo avere la stessa fame"
Immagine news Serie C n.5 Danilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno alla tecnica"
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, tesserato fino a giugno l'attaccante Manuel Pisano
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Juventus, un solo successo friulano negli ultimi 15 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Lecce, un dato sorride a Conte: mai sconfitto col Lecce in Serie A
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Atalanta, precedenti a senso unico: 9 vittorie di fila per la Beneamata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Australia è la prima qualificata ai Mondiali del 2027: decisiva la vittoria sulla Corea del Nord
Immagine news Calcio femminile n.2 Lussemburgo, il CT Daniel Santos licenziato per messaggi inappropriati alle giocatrici
Immagine news Calcio femminile n.3 Floe: "Sarebbe importante per Napoli avere 2 squadre competitive. Anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini dopo il pari con l'Inter: "Csiki uscita dopo un fallo a gamba tesa clamoroso"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma-Inter 1-1, Piovani: "Rigore contestato? Per me è netto, lo abbiamo rivisto subito"
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia, Roma-Inter termina 1-1: giallorosse raggiunte nel finale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?