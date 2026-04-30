D'Aversa scommette sul ventenne Njie: "Si allena bene, vuole lavorare anche durante il riposo"

Mister Roberto D'Aversa, intervenuto in conferenza stampa in vista del match con l'Udinese, è stato interpellato anche sulla crescita del giovane talento Alieu Njie, esterno d'attacco classe 2005. Queste le dichiarazioni del tecnico del Torino:

Con la salvezza aritmetica farà giocare di più i giovani?

"Njie si sta allenando bene, a volte anche durante il riposo vuole fare lavoro specifico. Quando ho la possibilità, cerco di accontentare tutti. La gratificazione è vedere questi ragazzi come si allenano. Per fortuna sono aumentate le sostituzioni, sono contento quando giocano più giocatori perché lo meritano".

Pensa di cambiare modulo?

"I numeri sono importanti per voi, ma poi contano le interpretazioni. Dipende anche dalle caratteristiche dell'avversario e delle nostre, cerchiamo di mettere i giocatori nelle posizioni più consone. Njie ha dimostrato che può fare anche l'esterno".

I numeri stagionali di Nije

Il ventenne in questa stagione ha collezionato finora 14 presenze con un gol e un assist, per un totale di 330 minuti giocati.

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