Trapani, Antonini: "Oggi giornata decisiva per la cittadella dello Sport". Poi parla di FIGC

Tramite un video messaggio pubblicato sui propri canali social il presidente del Trapani Valerio Antonini ha aggiornato i tifosi con un videomessaggio in merito ad un appuntamento ritenuto fondamentale per il futuro infrastrutturale della città: "Tutto pronto per domani (oggi, ndr). Stiamo completando i documenti da portare nella riunione. Sarà una giornata decisiva per il futuro della cittadella dello sport con il passaggio decisivo e definitivo alla sottoscrizione degli accordi con il fondo Gemma".

Il patron granata ha definito l’operazione "storica", sottolineando che poche società in Europa, se non le più grandi, riescono a realizzare progetti di questa portata. Ad accompagnarlo ci sarà l’ex ambasciatore degli Stati Uniti nella Repubblica Dominicana, Hans Hertell, che ha contribuito a creare le condizioni per l’incontro con il fondo d’investimento.

Antonini ha poi commentato le notizie emerse in questi giorni sull’inchiesta che coinvolge il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e presunte pressioni da parte dell’Inter per la scelta degli arbitri. "Ho la netta sensazione che si spari un po’ sul mucchio senza conoscere la realtà dei fatti. Credo che dietro ci siano situazioni molto più pesanti e che nelle prossime settimane vedremo cose molto più gravi". Il presidente si augura che le accuse si rivelino infondate ("Rocchi mi sembra una persona per bene"), ma avverte: "Se venisse meno l’imparzialità di chi deve giudicare le partite, siamo in pericolo per la continuità stessa di questo sport".

Antonini ha paragonato la vicenda a Calciopoli, ricordando che allora "pagò solamente un numero ristretto di persone" senza colpire realmente il sistema, e ha citato le parole di Mourinho di alcuni anni fa sulle presunte richieste di arbitri da parte di alcune società.

Il numero uno del Trapani ha poi allargato il discorso alla crisi dello sport italiano, puntando il dito contro il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il ministro per lo Sport Andrea Abodi. "Sono tre mondiali che non andiamo, è una vergogna senza fine e un danno patrimoniale ed economico incredibile per il Paese". Secondo Antonini serve "radere al suolo tutto quello che sta dietro alla FIGC", perché la Serie C è "un disastro assoluto", i settori giovanili e le serie minori sono allo sbando, e manca programmazione.

Ha definito Schaefer "un personaggio un po’ borderline" e ha criticato duramente Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, che si è proposto come garante sulla questione arbitri: "Proprio lui viene a dirci che si fa garante dopo tutto il casino che sta combinando in federbasket? Stona un po’". Antonini ha concluso ribadendo che il basket italiano è "uno sport fallito su tutta la linea", senza risorse e incapace di programmazione.