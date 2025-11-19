TMW Juve, Chiellini: "L'obiettivo è tornare alla normalità di vincere. La fatica diventi piacere"

Nel suo intervento al Social Football Summit, il dirigente della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato anche degli obiettivi del club bianconero e del modo di lavorare della società: "Io ho a che fare con i giocatori ma anche con tante persone intorno, le 50 che stanno al centro sportivo più i 300 impiegati. Con i giocatori devi tenere un po' di distanza, non sono un loro compagno o non lo sono più. Ma è più facile perché hai un passato per cui ogni parola viene ascoltata con grande rispetto, hai una sensibilità tecnica per cui non devi crearti una credibilità.

Cerco di non invadere il territorio degli altri, cerco di far capire a tutti la strada giusta da percorrere ma poi ci devono arrivare soli. Questo è un gruppo che ha valori, è coeso, non va redarguito o controllato come poteva capitare qualche anno fa. Un gruppo sano che deve lavorare insieme, sta costruendo fiducia e forza per sostenere le difficoltà.

L'obiettivo di questo gruppo è tornare alla normalità di vincere. La fatica deve diventare un piacere normale e non una cosa straordinaria. Questo si costruisce nella quotidianità, non è facile sennò vincerebbero tutti. Credo che tutti abbiano le qualità umane, i campioni di una volta, come Cristiano Ronaldo, in Italia non ci sono più e l'importanza di questi valori insieme alle qualità tecniche può fare la differenza. Rubo le parole di una persona che lavora in Juve da più di me: siamo custodi di quelli che sono certi valori. Siamo custodi di certi valori, fortunati di farne parte e di aver fatto un percorso di storia. È un onore ma è anche un onere e lo sento tutto".