TMW Sorrento, in extremis salta Banchieri. E per la panchina c'è Serpini: annuale con opzione

Giornata piuttosto movimentata quella che si sta vivendo in casa Sorrento, perché, come avevamo anticipato, sono prossimi all'esonero sia il Direttore Sportivo Alessandro Amarante che mister Mirko Conte. Ma se per quel che concerne il ruolo di uomo mercato ci sarà la promozione del Responsabile dell'area tecnica Davide Cacace, per la panchina è caccia al sostituto.

I primi nomi emersi, come avevamo riferito, erano quelli di Andrea Dossena, reduce dall'annata con la SPAL, e dell'ex Carpi Cristian Serpini; ad aver avuto la meglio, però, sembrava essere stato poi un terzo nome, quello di mister Simone Banchieri. Qualcosa però, sempre come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è andato storto, e proprio in extremis è saltata la trattativa con l'ex Novara e ACR Messina; ecco quindi che i rossoneri si sono immediatamente mossi nuovamente su Serpini, con il quale è stato raggiunto l'accordo su base annuale (contratto quindi valido fino al 30 giugno 2026) con opzione in caso di salvezza. Si attende solo l'ufficialità del tutto.

A completezza di informazione, considerando che si è parlato di salvezza, ecco la classifica del Girone C di Serie C dopo 14 giornate:

Salernitana 30, Benevento 29, Catania 28, Cosenza 26, Monopoli 22, Crotone 21, Casarano 21, Casertana 19*, Potenza 19, Atalanta U23 17*, Trapani 17, Audace Cerignola 16, Team Altamura 15, Cavese 15*, Giugliano 15, Latina 14, Sorrento 13, Siracusa 12, Picerno 10, Foggia 10

* una gara in meno

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti