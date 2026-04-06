Udinese, Runjaic su Atta: "A volte messo troppo sotto pressione. Spero abbia superato lo stallo"

Nel corso della conferenza stampa dopo il pareggio per 0 a 0 contro il Como, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato anche del momento e della crescita stagionale di Arthur Atta:

Atta sta tornando sui suoi standard?

"Ha fornito una bella prestazione oggi, anche grazie al contributo dei compagni. Bisogna però avere pazienza con lui, giudicando un giocatore bisogna pensare sì alle sue qualità ma anche ad altro. E' un ragazzo che ha fatto grandi passi avanti da quando è qui, ci possono essere degli alti e dei bassi, delle fasi in cui il processo di maturazione non procede rapidamente come altre volte, a volte magari è stato messo troppo sotto pressione. Quando si giudica un giocatore bisogna pensare a quanta esperienza ha. Noi rimaniamo lucidi e speriamo che Atta abbia superato lo stallo".