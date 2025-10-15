Al Giugliano può arrivare il terzo tecnico stagionale. Cudini si gioca tutto col Latina

Non sembra esserci pace per gli allenatori sulla panchina del Giugliano. Dopo la separazione estiva, per il mancato accordo economico sul contratto, con quel Valerio Bertotto che aveva fatto bene nel biennio precedente e ora si è accasato al Picerno, il club campano aveva puntato su Gianluca Colavitto per cercare di replicare l’ingresso nei play off conquistato negli ultimi due anni.

Una scelta che si è rivelata infelice con la risoluzione consensuale firmata dalle parti a inizio settembre, a causa di una certa incompatibilità per continuare insieme, dopo appena due gare in cui era arrivato un punto. Al suo posto è arrivato Mirko Cudini che, dopo un inizio promettente (una vittoria e un pari), è incappato in un filotto negativo con un solo punto conquistato nelle ultime cinque gare e il terzultimo posto in classifica. Una serie di risultati e prestazioni che stanno portando il club a riflettere nuovamente sulla scelta con l’esonero che appare sempre più probabile e una serie di nomi per la sostituzione che spaziano dall’esperienza di Eziolino Capuano, che deve risolvere con il Trapani prima, all’affidabilità di Roberto Taurino fino alla scommessa Paolo Cannavaro reduce dall’avventura alla Pro Vercelli. Il cambio di guida tecnica non arriverà però nel corso dei prossimi giorni con il Giugliano che aspetterà la sfida contro il Latina per prendere una decisione definitiva.

A inizio della prossima settimana dunque sulla panchina del Giugliano potrebbe sedere il terzo - in 10 giornate - tecnico stagionale. Se non è un record poco ci manca.