Genesio dopo aver espugnato l'Olimpico: "Roma tra le favorite per vincere l'Europa League"

Mister Bruno Genesio, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in Europa League contro la Roma all'Olimpico, ha sottolineato il valore dei giallorossi allenati da Gasperini. Queste le dichiarazioni del tecnico del Lille: "La Roma è forte, non aveva subito tanti gol in queste prime partite, ed è una delle favorite per la vittoria finale dell'Europa League: è stato un bel test per autovalutare le nostre ambizioni. Questa seconda vittoria ci sprona per continuare meglio questo cammino".

Ha la sensazione di aver battuto la favorita?

"La Roma è una delle favorite: è abituata a giocare queste gare. Sono più favoriti di noi, ma abbiamo dimostrato quello che possiamo fare: possiamo giocare contro queste squadre. Poi ci sarà la fase a eliminazione diretta e, nella passata stagione, squadre partite bene in questa fase si sono perse andando avanti".

Questa vittoria aumenta la reputazione del vostro club?

"Sì, ma ancora non abbiamo fatto nulla. Mi interessa la continuità di gioco, anche se contano i risultati. Ma non solo: dobbiamo continuare".

L'analisi di mister Gasperini

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport ha analizzato così questa sconfitta: "Intanto, non mi era mai capitato di sbagliare 3 rigori in una stessa occasione. Siamo andati in svantaggio presto, questo ha messo loro nelle condizioni migliori. Credo che la Roma, al di là di qualche errore tecnico, abbia giocato con voglia e ritmo e cercato il risultato fino alla fine. Magari non siamo stati forti nello sfruttare le opportunità, ma da queste partite si esce con qualcosa in più e migliorandosi. Nel secondo tempo abbiamo avuto continuità di attacco. Loro sono veloci e tecnici, non era facile accorciarli, ma abbiamo avuto spirito e intensità. Ci sono stati degli errori tecnici e dobbiamo sbagliare meno, ma devo guardare anche quanto di buono ha fatto la squadra".