Caruso (sind. Cosenza): "Attrito fra Guarascio e la città. Rivaluteremo concessione stadio"

Franz Caruso, sindaco di Cosenza, insieme al Presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca ha diramato una nota in cui sostiene di voler rivalutare la concessione dello stadio San Vito-Gigi Marulla al club rossoblù (fonte TuttoC):

"Riteniamo imprescindibile riportare al vaglio del Consiglio comunale la possibilità di rivedere la concessione dello stadio San Vito-Gigi Marulla a suo tempo deliberata in favore del Cosenza calcio - riporta il Corriere di Calabria - Questo perché è sempre più forte l’attrito che si registra tra la città ed il presidente Eugenio Guarascio, i cui comportamenti e dichiarazioni rappresentano vere e proprie arrampicate sugli specchi, lontane anni luce dal sentire della comunità cosentina che rimane attaccatissima ai colori rossoblù verso i quali non smettiamo di chiedere e pretendere rispetto. Ritenendo, dunque, che la questione che investe lo scollamento tra la dirigenza societaria e la città, travalichi il solo ambito sportivo, divenendo una vera e propria questione sociale, reputiamo doveroso risentire l’assise cittadina sull’intera vicenda che ovviamente terrà conto della concessione e gestione dell’impianto sportivo.

Per questo motivo sono stati richiesti agli uffici comunali competenti delucidazioni relative agli aspetti tecnico/burocratici e legali indispensabili per una valutazione seria, ponderata ed incontestabile. Non appena avremo riscontro alle nostre richieste sarà nostra cura valutare le conclusioni a cui pervengono gli uffici per poter approdare in consiglio comunale in tempi brevi".