Casarano rivelazione della Serie C. Chirico: "Mister Di Bari è un predestinato"

Con quattro punti in meno della capolista Salernitana, il Casarano neopromosso è la rivelazione assoluta di questo avvio di stagione di Serie C. Un exploit sul quale si è espresso uno dei protagonisti della formazione di Vito Di Bari: Cosimo Chiricò.

"In C vai a giocare in campi importanti - ha raccontato l'ex Monza attraverso i microfoni di TeleSveva -, devi essere sempre concentrato e stiamo facendo un grande calcio e grazie a mister Di Bari che è una persona competente, è un predestinato. Si vede dal gioco, dai risultati e siamo contenti di avere lui come mister.

Da quando abbiamo cominciato questo percorso parliamo sempre di partita dopo partita, dopo una partenza così importante siamo più consapevoli di essere una grande squadra. Ci sono squadre importanti, noi con la nostra umiltà e con le nostre idee possiamo mettere in difficoltà tutte le big".