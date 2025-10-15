TMW Juventus, per il ruolo di direttore sportivo è stato sondato Domenico Teti: è al Wolverhampton

A inizio novembre è prevista la nomina del nuovo direttore sportivo della Juventus. Tra i nomi vagliati c'è anche quello di Domenico Teti, 49 anni con una lunga carriera alle spalle. Iniziata dal settore giovanile dell'Hellas Verona, dove è stato per due stagioni, passando poi per il Lugano, prima esperienza da direttore sportivo. Poi due stagioni alla Sampdoria da direttore tecnico, quattro al Novara e la scelta di lasciare l'Italia per un'avventura all'estero: prima all'Apoel di Nicosia, società cipriota, poi all'Al Shabab in Arabia Saudita. Infine è dal 16 giugno del 2025 il direttore dell'area professionale dei Wolverhampton Wanderers, in Premier League.

Proprio perché la nomina è fresca sembra difficile che la Juventus possa arrivare a Teti. La recente ristrutturazione degli Wolves porta quindi a una difficile soluzione del caso, sebbene di Teti piaccia la spendibilità internazionale - conosce diverse lingue - e la conoscenza del nostro calcio, essendo all'interno di quadri dirigenziali di club da oramai vent'anni.

Non sembra quindi una soluzione facile e, d'altro canto, in pole position c'è sempre Marco Ottolini del Genoa. Ci sono stati già due incontri fra le parti, ma l'accordo non è ancora stato chiuso. Novità sono attese intorno ai primi di novembre, quando Damien Comolli scioglierà le riserve.