Casertana, Coppitelli: "Volevo vedere carattere. Dedichiamo il successo al Presidente"

Dopo la vittoria ottenuta sul campo del Picerno, il tecnico della Casertana Federico Coppitelli ha parlato così nel corso della conferenza stampa. “L'avevo detto anche nel prepartita che quella col Casarano è stata un'enorme delusione. Passare dalle stelle di una gara perfetta a perdere 3-0 in casa non mi era mai successo. Volevo che i ragazzi mostrassero carattere e l'hanno fatto. Noi cerchiamo con le partite di arricchire le caratteristiche della squadra e devo dire che oggi abbiamo trovato un minimo di solidità. Sapevo che era un avversario insidioso in casa, sono contento di non aver preso gol”.

Ancora sulla prestazione: “È un proseguimento del percorso della prima parte di Casarano. Contento per la prestazione di Heinz, ci abbiamo lavorato bene. Bentivegna è un tipo di calciatore che ha fatto un certo tipo di percorso. Lui sa essere un giocatore del gruppo importante. Quando chiedi determinate cose a lui o a Toscano le fanno alla perfezione”.

Sulla sostituzione di Kallon: “Sostituito per il nervosismo. Domenica ha fatto tre ingenuità, è chiaro che non si possono fare le stesse scelte se perdi tre a zero”.

Infine la dedica: “Vittoria ovviamente da dedicare al presidente. Qui a Caserta vivo in un ambiente quasi familiare”.