I nuovi acquisti in Serie B - Popov la luce che può portare l’Empoli fuori dalle tenebre

Alzi la mano chi avrebbe scommesso su Bogdan Popov ad inizio stagione. Probabilmente solo Guido Pagliuca, tecnico dell'Empoli, che ha deciso di puntare su di lui in attacco. Una scelta, al netto delle difficoltà che sta incontrando la squadra toscana dopo la retrocessione in Serie B, che può già considerarsi vinta.

Gol, numeri e fiducia

Il gigante ucraino, classe 2007, ha già messo a referto quattro reti in sei presenze con la maglia azzurra: solo Gliozzi del Modena, con cinque gol, ha fatto meglio. E la sua media voto, in base alle pagelle che TMW pubblica dopo ogni gara, non può che essere ottima: 6,42 per il bomber azzurro, il migliore dell'Empoli e fra i migliori dell'intera categoria.

Il faro dell’attacco azzurro

L'Empoli non vive un momento felicissimo in classifica, ma se il giovane ucraino continuerà così siamo certi che riuscirà a tirare fuori il club toscano dal baratro.