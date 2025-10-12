Catania, Toscano: "Orgoglioso di essere tra le squadre che proveranno a giocarsi la B"

Dopo il successo contro il Giugliano, il tecnico del Catania Domenico Toscano ha parlato in conferenza stampa: "E’ stato un primo tempo di grande livello concedendo poco al Giugliano, che in casa ha dimostrato di creare situazioni di pericolo a qualsiasi squadra - riporta TuttoCalcioCatania.com -. Nella fase centrale del secondo tempo non abbiamo tenuto lontano il Giugliano a differenza della prima frazione, loro hanno inserito giocatori bravi nell’uno contro uno e noi abbiamo sofferto un pochettino, poi abbiamo ripreso a gestire la partita vincendo meritatamente.

Era alto il rischio di avere la testa rivolta ai successivi incontri con Salernitana e Benevento, invece abbiamo lavorato affinché la squadra restasse dentro questa partita difficile. Siamo stati bravi a portare a casa la vittoria contro un avversario che aveva messo in difficoltà anche Salernitana e Trapani.

Mi sento orgoglioso di essere tra le squadre che proveranno a giocarsela fino alla fine per il salto di categoria. E’ un girone difficile quest’anno. Ci sono almeno 5-6 squadre con organici importanti. Cito Cosenza, Crotone, Salernitana, Benevento, in questo momento anche il Casarano. Ad oggi dimostrano di essere come noi. Sta a noi stessi dimostrare di essere ad un livello più alto di loro. Il divario di pochi punti con la sesta e settima in classifica fa capire il grande equilibrio ed il coefficiente di difficoltà di questo campionato".