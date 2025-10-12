I nuovi acquisti in Serie B - Frosinone, Calò il faro del centrocampo di Alvini

Dopo aver rischiato la retrocessione in C lo scorso anno, il Frosinone ha cambiato tantissimo in estate ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La squadra di Alvini è al terzo posto in classifica ed uno dei protagonisti di questo ottimo avvio di stagione è senza dubbio Giacomo Calò, centrocampista classe '97 arrivato in estate in prestito dal Cesena.

Numeri da top di categoria

Alvini gli ha affidato le chiavi del centrocampo e mai scelta fu più azzeccata: sempre in campo, sempre titolare, in 7 presenze ha messo già a referto due gol e due assist. La sua media voto, basata sulle pagelle che TMW pubblica al termine di ogni gara, è più che positiva: con 6.29 Calò occupa il gradino più basso del podio, alle spalle solo di Ghedjemis e Koutsoupias.

Riscatto quasi certo

Il giocatore è arrivato in prestito con diritto di riscatto e se continuerò con queste prestazioni, il Frosinone non avrà dubbi su cosa fare in estate.