Serie C, prosegue la 9a giornata: occhi su Cittadella-Triestina e Benevento-Altamura

Oggi alle 09:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Domenica di grande calcio in Serie C, con diversi match distribuiti nei tre gironi e tanti punti pesanti in palio nella nona giornata di campionato.

Nel Girone A, occhi puntati su un Cittadella-Triestina che promette scintille: i veneti cercano continuità dopo un avvio altalenante, mentre la formazione giuliana – ancora appesantita dalla pesante penalizzazione di 20 punti – punta a ritrovare fiducia. Interessante anche la sfida tra AlbinoLeffe e Lecco, due squadre in forma che vogliono consolidare la propria posizione nelle zone alte, mentre Ospitaletto-Arzignano Valchiampo e Pro Patria-Union Brescia completano il programma di giornata.

Nel Girone B, la Vis Pesaro apre la domenica con il lunch match delle 12:30 contro la Torres, in una gara delicata per entrambe: i marchigiani cercano il riscatto dopo un avvio altalenante, mentre i sardi vogliono interrompere il digiuno di vittorie. In serata l’Ascoli ospita il Pontedera in una sfida che potrebbe consolidare il cammino dei bianconeri, reduci da un ottimo periodo di forma. Chiusura alle 20:30 con Sambenedettese–Ravenna, scontro diretto d’alta classifica tra due squadre ambiziose e in salute.

Nel Girone C, spiccano diverse sfide dal sapore di riscatto: la Salernitana, capolista, visita il Monopoli in una gara tutt’altro che semplice, mentre Casarano-Audace Cerignola e Cavese-Trapani promettono battaglia. Riflettori anche su Cosenza–Atalanta U23, con i calabresi in cerca di continuità, e su Benevento-Team Altamura, dove i giallorossi vogliono tornare protagonisti nella corsa promozione.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre gironi:

SERIE C, 9ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 11 ottobre
Giana Erminio-Novara 0-0
Vicenza-Virtus Verona 2-1
5' Morra (VIC), 28' Fabbro (VV), 85' Benassai (VIC)
Pergolettese-Alcione Milano 0-2
11' Bright (ALC), 65' Renault (ALC) — espulso Parker (PER) al 40’ dopo revisione FVS

Domenica 12 ottobre
Ore 14:30 - Cittadella-Triestina
Ore 17:30 - AlbinoLeffe-Lecco
Ore 17:30 - Ospitaletto-Arzignano Valchiampo
Ore 20:30 - Pro Patria-Union Brescia

Rinviata al 21 ottobre - Inter U23-Renate

Classifica - Vicenza 25*, Lecco 18, Alcione Milano 17*, Union Brescia 15, Inter U23 15, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Pergolettese 11*, Virtus Verona 10*, Giana Erminio 10*, Arzignano Valchiampo 9, Renate 9, Trento 8, Novara 7*, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6, Cittadella 6, Ospitaletto 6, Pro Patria 4, Triestina -8

* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B
Arezzo-Gubbio 1-0
4' rig. Cianci
Bra-Carpi 1-3
6' Panelli (C), 41' Cortesi (C), 53' Minaj (B), 71' Lombardi (C)
Sabato 11 ottobre
Perugia-Rimini 0-1
25’ Lepri
Forlì-Ternana 1-1
49' Petrelli (FOR), 59' Ferrante (TER)
Guidonia Montecelio-Pianese 1-0
82' Bernardotto (GUI)
Pineto-Livorno 3-0
5' Postiglione (PIN), 45’+1 Schirone (PIN), 73' Lombardi (PIN)

Domenica 12 ottobre
Ore 12:30 - Vis Pesaro-Torres
Ore 17:30 - Ascoli-Pontedera
Ore 20:30 - Sambenettese-Ravenna
Lunedì 13 ottobre
Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Lumezzane
Ore 20:30 - Trento-Pro Vercelli

Rinviata al 22 ottobre - Juventus Next Gen-Campobasso

Classifica - Arezzo 24*, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Carpi 14*, Ternana 14*, Gubbio 13*, Forlì 13*, Guidonia Montecelio 13*, Campobasso 12, Pianese 12*, Juventus Next Gen 11, Pineto 11*, Vis Pesaro 8, Pontedera 8, Livorno 7*, Torres 5, Bra 5*, Perugia 3*, Rimini -2*

* una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C
Sabato 11 ottobre
Foggia-Crotone 0-3
22’ Zunno, 36’ Berra, 52’ Murano
Giugliano-Catania 0-3
5’ Lunetta, 38’ Forte, 89’ Jimenez
Picerno-Casertana 0-2
1’, 28’ Bentivegna
Domenica 12 ottobre
Ore 12:30 - Monopoli-Salernitana
Ore 14:30 - Casarano-Audace Cerignola
Ore 14:30 - Cavese-Trapani
Ore 14:30 - Cosenza-Atalanta U23
Ore 14:30 - Potenza-Latina
Ore 14:30 - Siracusa-Sorrento
Ore 17:30 - Benevento-Team Altamura

Classifica - Salernitana 19, Catania 18*, Crotone 17*, Benevento 16, Cosenza 15, Casarano 15, Casertana 14*, Potenza 12, Monopoli 12, Latina 11, Audace Cerignola 10, Picerno 9*, Team Altamura 8, Foggia 7*, Sorrento 7, Giugliano 6*, Trapani 5, Atalanta U23 5, Cavese 5, Siracusa 3

* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

