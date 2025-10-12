I nuovi acquisti in Serie B - Juve Stabia, Gabrielloni a caccia della seconda statua

Al Como ha scritto pagine di storia, in campo e fuori. L'esultanza di Keira Knightley al suo gol vincente contro la Roma è diventata virale e in pochi possono vantarsi di una cosa del genere. In estate ha lasciato la sua amata Como in cerca di nuove avventure ed ha scelto la Juve Stabia. E a Castellamare ha trovato un'altra isola felice ed in poco tempo è diventato l'idolo dei tifosi delle vespe. Quattro presenze, un gol e due assist, questo il bottino del classe '94 da quando veste la maglia della Juve Stabia.

Gol, assist e leadership

E la media voto, calcolata in base alle pagelle che TMW pubblica dopo ogni gara, non può che essere estremamente positiva. Con 6.50 di media, Gabrielloni si piazza al secondo posto, alle spalle di Candellone.

Un nuovo simbolo per Castellammare

Il Como gli ha dedicato una statua: la Juve Stabia farà lo stesso? Se continuerà così, forse una sola non basterà.