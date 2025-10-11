Juventus, Canzi: "Deluse per i risultati ottenuti. Dobbiamo imparare a concretizzare"

"Dobbiamo imparare a concretizzare il volume di gioco che produciamo. Nel primo tempo abbiamo giocato con più lucidità, nella ripresa ne ho vista meno". Parla così il tecnico della Juventus Massimiliano Canzi dopo la sorprendente sconfitta casalinga contro il Como Women di questo pomeriggio, arrivata nonostante il 66% di possesso palla e ben 22 tiri contro 8 a favore della sua squadra: "Siamo arrivate tante volte in area di rigore, ma non basta arrivarci, bisogna segnare. Alla fine le partite le vinci segnando. - prosegue Canzi come si legge sul sito del club torinese - Sinceramente io sarei molto preoccupato se non arrivassimo a calciare in porta".

Il tecnico bianconero parla poi del magro bottino, solo un punto, di questo avvio di stagione: "Sicuramente i risultati non sono positivi, ma sono sicuro che torneremo a segnare con regolarità. Per tornare a segnare, come ho detto, dobbiamo sfruttare le occasioni che creiamo. Siamo delusi per queste prime due gare di campionato, ma fortunatamente il campionato è ancora molto lungo e dobbiamo giocare ancora tutti gli scontri diretti. È indubbio, però, che in queste prime due giornate abbiamo perso punti importanti".

Classifica: Lazio 6*, Inter 3, Roma 3,Milan 3, Napoli Women 3, Como Women 3*, Juventus 1*, Sassuolo 1, Genoa 0*, Fiorentina 0, Parma Femminile 0, Ternana Femminile 0

* una gara in più