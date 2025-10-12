Pro Patria, Greco: "Cercare di vincere più partite possibili a prescindere dall'avversario"

Il tecnico della Pro Patria Leandro Greco ha parlato in conferenza stampa della sfida contro l'Union Brescia: "Tutte le gare vanno preparate allo stesso modo, ma ci sono partite in cui il livello di attenzione richiesto deve essere superiore rispetto alle altre e quella contro il Brescia è una di queste: conosciamo la loro forza, sono una squadra che compete per le posizioni di alta classifica.

Hanno cambiato denominazione trasferendosi a Brescia, l’impatto mediatico dall’esterno, che si riflette anche nel pubblico che segue la squadra, è di gran lunga superiore rispetto a quello della FeralpiSalò. Si tratta quindi di una partita dall’elevato coefficiente di difficoltà, più difficile rispetto alle ultime due con Cittadella e Trento.

Mi aspetto una partita di grande sacrificio e sofferenza, nella quale dovremo dare continuità ai miglioramenti che si sono visti nelle ultime uscite, cercando di mantenere i picchi di aggressività in tutti i novanta minuti. Calendario? Dobbiamo cercare di vincere più partite possibili a prescindere da nome dell’avversario, che sia io Brescia, il Cittadella o la Virtus Verona".