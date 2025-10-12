I nuovi acquisti in Serie B - Cesena, la scelta di cuore di Dimitri Bisoli

Gli sono bastati pochi mesi per diventare un pilastro del Cesena e un idolo dei tifosi bianconeri. Dimitri Bisoli è senza dubbio uno dei protagonisti dell'ottimo avvio di stagione della squadra di Mignani, attualmente al sesto posto in classifica. Per Bisoli già 6 presenze ed un gol ed una media voto di tutto rispetto: 6.20. Non è il migliore dei suoi, con Berti e Ciervo che comandano in casa bianconera, ma il suo contributo è stato determinante nei successi del Cesena.

Un legame forte con Brescia

E pensare che fino a qualche mese fa immaginarlo con un'altra maglia sembrava pura utopia. Legatissimo al Brescia, squadra di cui era capitano, aveva festeggiato la salvezza sul campo con i suoi compagni di squadra, salvo poi precipitare nell'incubo delle Rondinelle. Prima la penalizzazione e la conseguente retrocessione in Serie C, poi la mancata iscrizione da parte di Cellino. Fosse stato per lui sarebbe rimasto a vita a Brescia, ma quando è stato costretto a cambiare la scelta non poteva che ricadere su Cesena, squadra con cui ha mosso i primi passi da calciatore nell'ormai lontano 2008.