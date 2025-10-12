I nuovi acquisti in Serie B - Mantova, Bonfanti delude: ancora a secco di gol

Lo scorso anno era stato assoluto protagonista dell'ottimo inizio di stagione del Pisa prima del passaggio, a gennaio, al Bari. L'avventura con i pugliesi per Nicholas Bonfanti, al netto delle difficoltà della squadra, non è stata positiva e in estate ha deciso di accettare l'offerta del Mantova per rilanciarsi, visto che al Pisa, in Serie A, non avrebbe trovato molto spazio.

Avvio difficile e pochi sorrisi

Tuttavia l'inizio di stagione non è stato quello che si sarebbe aspettato. Il Mantova è attualmente al penultimo posto e il giovane attaccante, nonostante sia stato quasi sempre impiegato da mister Possanzini, non è ancora riuscito a trovare la via del gol. Con 5.50 di media voto (media che si basa sulle pagelle che TMW pubblica dopo ogni gara), Bonfanti risulta essere il secondo peggior giocatore del Mantova, alle spalle solo di Bani.

Tempo per riscattarsi

La stagione è lunga e il tempo per cambiare rotta non manca: sia Bonfanti che il Mantova possono ancora risalire la china.