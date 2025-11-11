Materazzi elogia Ausilio: "Ha sistemato l'Inter: sa prendere i giocatori giusti, come Akanji"

L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, Marco Materazzi, è intervenuto al podcast "AperiTotti" di Betsson.Sport, (condotto da Francesco Totti e Pierluigi Pardo), ed ha parlato anche di alcune scelte fatte dai nerazzurri in questo nuovo corso.

A partire dalle scelte di mercato arrivate in estate: "Se Akanji ha sistemato l'Inter? Più che Akanji, direi Ausilio. Lui sa sempre dove prendere i giocatori giusti come ha più volte dimostrato. Per esempio dopo la finale di Champions ha perso Onana, ma ha trovato un sostituto perfetto come Sommer, che si è inserito subito alla grande nell'Inter. Ora, dopo l’addio di Pavard, che va ringraziato, ha portato un altro giocatore di livello assoluto come Akanji”.

A proposito del centrale svizzero, Matrix aggiunge: "Anche al Manchester City era forte Akanji, ma lì forse non era considerato come lo è oggi. A Milano ha trovato un ambiente che valorizza le sue qualità, sia tecniche che mentali. È diventato un punto fermo, simbolo di una squadra solida e ben costruita".

L'analisi coinvolge poi il club nella sua interezza: "L'Inter oggi ha una società ambiziosa e con idee chiare. Il merito va a chi lavora dietro le quinte, e Ausilio in questo è una garanzia: riesce sempre a tenere alta la competitività anche nei momenti più delicati".