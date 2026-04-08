Serie C, non si fanno male Atalanta U23 e Cavese: finisce 1-1 il recupero del Girone C

Smaltire le fatiche del lunedì di Pasquetta, la Serie C è tornata quest'oggi in campo, e lo ha fatto per la disputa dei recuperi delle gare relative alla 34ª giornata, che ha visto le tre formazioni U23 di categoria chiedere il rinvio dei rispettivi match per le chiamate in varie Nazionali dei tesserati.

Dopo le vittorie pomeridiane nei rispettivi gironi di Juventus Next Gen e Inter U23, rispettivamente contro Ternana e Trento, ecco che si è concluso anche il recupero del Girone C, che in quel di Caravaggio ha contrapposto l'Atalanta U23 alla Cavese: 1-1 il risultato finale del confronto, che ha visto per altro i bergamaschi lottare in inferiorità numerica per quasi tutto il match. L'espulsione di Obric è infatti arrivata al 15' del primo tempo (CLICCA QUI per il live match del confronto).

Di seguito, tutte le graduatorie aggiornate:

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 82, Brescia 63, Lecco 60, Trento 58, Renate 57, Cittadella 56, Alcione Milano 51, Lumezzane 49, Inter U23 48, AlbinoLeffe 47, Giana Erminio 46, Novara 44, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 42, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 36, Virtus Verona 23, Pro Patria 20, Triestina 9

N.B. - Vicenza promosso in Serie B; Triestina retrocessa in Serie D

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 71, Ascoli 71, Ravenna 67*, Campobasso 52, Pineto 49, Juventus Next Gen 48, Pianese 45, Ternana 44, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 36, Forlì 36, Torres 34, Sambenedettese 31*, Bra 30, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Cosenza 63, Casertana 62, Salernitana 60, Crotone 55, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Casarano 50, Potenza 44, Team Altamura 43, Atalanta U23 40, Cavese 37, Sorrento 37, Picerno 36, Latina 36, Giugliano 34, Foggia 26, Siracusa 23, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B

Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva