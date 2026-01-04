TMW
Cavese, il terzino Loreto ha mercato: Giugliano e Cerignola hanno chiesto informazioni
Si muove il mercato intorno a Ciro Loreto, terzino sinistro classe '99 in forza alla Cavese. Secondo quanto raccolto da TMW sul laterale difensivo si sono mosse Giugliano e Audace Cerignola.
Loreto, che in questa stagione ha collezionato 14 presenze fra campionato e Coppa Italia Serie C, per un totale di 1136 minuti giocati con un assist a referto, ha un contratto con la Cavese fino al 2028, quindi per portarlo via a gennaio servirà un'offerta importante.
