Condò: "Il gol di Pavlovic mantiene un soffio di vita nel derby milanese"

Paolo Condò, firma d'autore del Corriere della Sera, dice la sua sul weekend di campionato che ha visto le vittorie in extremis di Napoli e Milan, mentre la Juve si è dovuta accontentare di un pareggio: "Gli epiloghi gemelli di Roma-Juve e delle partite di Milan e Napoli raccontano molto del grado di tensione e stanchezza, ma anche di ambizione e desiderio, che l’ultimo terzo di campionato reca con sé. Partiamo dal Milan per ordine di classifica. Nato da una giocata di Modric eseguita al volo — fa tutta la differenza del mondo in un campionato dove soltanto Dimarco non spreca un tempo di gioco per aggiustarsi la palla — il gol di Pavlovic al 90’ mantiene un soffio di vita nel derby milanese di domenica prossima (10 punti di distacco sono tantissimi, 12 sarebbero stati troppi).

Sabato invece Lukaku al 96’ aveva ridato energia a un Napoli esangue, in piena traversata della nottata per ammissione dello stesso Conte. Possiamo darci ancora sette giorni per definire chiuso lo scudetto dell’Inter, che ha stroncato tutti trovando la pietra filosofale della vittoria assicurata contro le avversarie «minori»".