Incocciati: "Il Pisa ha bisogno di un miracolo per salvarsi. Stasera tre punti al Bologna"

Beppe Incocciati, doppio ex della sfida tra Bologna e Pisa, parla così della gara di stasera in una intervista concessa al Corriere di Bologna: "È indubbio che stanno meglio i rossoblù. Il Pisa è in difficoltà, ma è anche vero che ha raccolto meno di quanto meritasse, e questo vale anche nel periodo in cui in panchina c’era Gilardino. È un peccato che stia andando così dopo essere riusciti a tornare in A dopo tanti anni di purgatorio".

Commentando le difficoltà delle neopromosse nel mantenere la categoria, Incocciati ha sottolineato il suo forte legame con la piazza di Pisa, dove ha militato per molti anni. L'ex calciatore ha però evidenziato come, senza una fase realizzativa adeguata, tutto diventi più difficile, aggiungendo con rammarico che il mercato di gennaio non ha portato i rinforzi sperati e che alla squadra manchi la necessaria struttura.

In merito alla sfida odierna, Incocciati ha indicato chiaramente il Bologna come favorito. Secondo il suo parere, il Pisa avrebbe bisogno di un vero e proprio miracolo per salvarsi e, sebbene ciò possa talvolta accadere, ritiene che i tre punti siano destinati ai rossoblù.