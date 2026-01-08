Cesena, effettuata la ricapitalizzazione: si può procedere al mercato in entrata. La nota
La notizia era già nota da ieri, ora arriva l'ufficialità: il Cesena ha provveduto alla ricapitalizzazione (probabilmente per una cifra intorno ai 422mila) e la commissione indipendente sui conti delle società, a seguito delle verifiche opportune, ha dato l'ok. È stato quindi riequilibrato l’indicatore fra il costo del lavoro allargato e i ricavi, e da questo momento in poi i romagnoli potranno operare sul mercato anche in entrata.
Questa, la nota:
"Cesena FC rende noto di aver effettuato la ricapitalizzazione delle risorse finanziarie, nel rispetto delle indicazioni emesse dalla Commissione per il controllo economico-finanziario delle società sportive professionistiche".
