Coppa Italia Serie C, Ottavi di Finale: dopo 45', Union Brescia avanti sulla Sambenedettese
Giornata di Coppa Italia per la Serie C, con gli Ottavi di Finale che hanno preso il via ieri e si chiuderanno poi questa sera con la gara che alle 20:30 darà il nome dell'ultima formazione che passerà al turno successivo.
Ricordando che gli Ottavi si giocano in gara secca a eliminazione diretta, con eventuali calci di rigore - quindi senza supplementari in caso - di parità, diamo ora conto di quello che sta succedendo al 'Riviera delle Palme', con il primo tempo del confronto tra Sambenedettese e Union Brescia da poco andato in archivio: formazione ospite in vantaggio, e brava a ribaltare nel giro di tre minuti un risultato che inizialmente vedeva invece i marchigiani avanti.
Di seguito il programma del turno (in grassetto, per le gare già giocate, le qualificate):
COPPA ITALIA SERIE C - OTTAVI DI FINALE
Ora in campo (parziale)
Sambenedettese-Union Brescia 1-2
11' Pezzola (S), 36' Valente (U), 39' Silvestri (U)
Già giocate
Sorrento-Crotone 1-4
22’ Esposito (S), 55’ Ricci (C), 64’ [rig.] Gomez (C), 76’ Maggio (C)
Ravenna-Arzignano Valchiampo 3-0
11’ e 23’ Zagre, 89’ Luciani
Inter U23-Renate 2-3
6' Anelli (R), 37' Lavelli (I), 79’ Zuberek (I), 90’ Rossi (R), 90’+3’ Aurieletto (R)
Arezzo-Latina 5-6 (d.c.r)
Potenza-Audace Cerignola 4-2
16' Selleri (P), 39' Mazzeo (P), 44' [rig.] e 90'+5 Emmausso (A), 68' Mazzeo, 74' Adjapong
Pro Vercelli-Atalanta U23 5-1
11' e 57' Akpa Akpro (P), 23' Pino (P), 71' Burruano (P), 79' Comi (P), 90'+2 Riccio (A)
Ternana-Giugliano 3-1
27' Nepi (G), 29' Loiacono (T), 31' [rig.] e 37' Leonardi (T)
PROGRAMMA QUARTI DI FINALE (9-11 DICEMBRE)
Pro Vercelli-Latina
Ravenna-Renate
Potenza-Audace Cerignola VS Crotone
Ternana VS Vinc. Sambenedettese-Union Brescia